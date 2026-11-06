فیلم قهرمانی پرسپولیس در آسیا

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه663 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم کد خبر: 4200237 | 663 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۰۹:۲۶ | 6 November 2026 سوتفیلم قهرمانی پرسپولیس در آسیا دیدار پرسپولیس و المحرق بحرین در فینال جام جامداران آسیا سال ۱۹۹۱ که با قهرمانی پرسپولیس به پایان رسید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200237/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:فیلمپرسپولیسقهرمانی آسیاسوتقهرمانیویدیوجام در جام گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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