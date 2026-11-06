فیلم قهرمانی پرسپولیس در آسیا

خلاصه بازی پرسپولیس ۱ - فجر سپاسی ۲ تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی در چارچوب هفته ۱۲ رقابت‌های لیگ برتر ایران به مصاف هم رفتن…

تصاویر مسابقه فوتبال با 51 اخراجی؛ در گینس ثبت شد در جریان درگیری وحشتناک بین تیم‌های زیر ۲۰ سال اوبرلندیا و ماموره، ۴۳ بازیکن و ۸ عضو کادر فنی …