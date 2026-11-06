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0 دیدگاه663 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200237 663 بازدید تاریخ انتشار:

سوت

فیلم قهرمانی پرسپولیس در آسیا

دیدار پرسپولیس و المحرق بحرین در فینال جام جامداران آسیا سال ۱۹۹۱ که با قهرمانی پرسپولیس به پایان رسید.

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برچسب‌ها:فیلمپرسپولیسقهرمانی آسیاسوتقهرمانیویدیوجام در جام

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