چارلز بروکس، عکاس و نوازنده سابق ویولنسل، با استفاده از دوربین‌های بسیار ریز (آندوسکوپ) که به درون سازها می‌فرستد، خطاهای دید خیره‌کننده‌ای خلق می‌کند. او با ثبت و ترکیب هزاران عکس، دنیایی شگفت‌انگیز را به تصویر می‌کشد؛ کلارینتی که شبیه یک تونل تاریک است، یک ساز دیداکی که به غاری مرموز می‌ماند و پیانوی اشتین‌وی که شبیه ایستگاه قطاری آینده‌نگرانه به نظر می‌رسد. او می‌گوید: «شما همچنین به درون تاریخ این سازها نگاه می‌کنید… تمامی نشانه‌هایی که می‌بینید، اثرات تمیزکاری، تعمیر یا دستان خودِ سازسازان است.»