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اسرائیل پایگاه کرمانشاه را زد و صداوسیما اعلام کرد رعد و برق بوده! / 32 سردار شاخص ایران در سوریه ترور شد!
محمدصادق کوشکی کارشناس صداوسیما درباره عامل عدم بازدارندگی ایران و رسیدن به نقطه جنگ گسترده ایران و آمریکا با اسرائیل گفت: «...پایگاه پهپادی کرمانشاه را اسرائیل میزد و صداوسیما اعلام میکرد رعد و برق بوده!...۳۲ سردار شاخص ایران در سوریه ترور شد و ایران هیچ پاسخی نداد...» روایت تکان دهنده کوشکی را میبینید و میشنوید.
دیدگاهها (6)
ثبت نظرات قبلیتون عالی بود. الان افتضاح کامل شده.
جالب بود
جالب بود
تابناک عزیز اگر برگردی به همان زمان ، من همین اینجا نوشتم که خیلی از منابع معتبر خارجی گفته اند که F35 های اسراییلی کرمانشاه را زده اند. ولی ما چرا نباید اعلام کنیم تا عکس العمل مناسب نشان بدهیم.
تابناک عزیز اگر برگردی به همان زمان ، من همین اینجا نوشتم که خیلی از منابع معتبر خارجی گفته اند که F35 های اسراییلی کرمانشاه را زده اند. ولی ما چرا نباید اعلام کنیم تا عکس العمل مناسب نشان بدهیم.
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