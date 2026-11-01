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آخرین خبروقتی فرمان نیسان به دست یک کودک می‌افتد
6 دیدگاه22266 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000046 22266 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

اسرائیل پایگاه کرمانشاه را زد و صداوسیما اعلام کرد رعد و برق بوده! / 32 سردار شاخص ایران در سوریه ترور شد!

محمدصادق کوشکی کارشناس صداوسیما درباره عامل عدم بازدارندگی ایران و رسیدن به نقطه جنگ گسترده ایران و آمریکا با اسرائیل گفت: «...پایگاه پهپادی کرمانشاه را اسرائیل میزد و صداوسیما اعلام می‌کرد رعد و برق بوده!...۳۲ سردار شاخص ایران در سوریه ترور شد و ایران هیچ پاسخی نداد...» روایت تکان دهنده کوشکی را می‌بینید و می‌شنوید.




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برچسب‌ها:نبض خبرمحمدصادق کوشکیجنگ ایران و اسرائیلبازدارندگی ایرانترور فرماندهان ایرانترور فرماندهان سپاه

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دیدگاه‌ها (6)

مهرداد شکارچی۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۷:۱۹

ثبت نظرات قبلیتون عالی بود. الان افتضاح کامل شده.

منوچهر۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۰:۳۸

جالب بود

منوچهر۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۰:۳۴

جالب بود

پیروز۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۰:۱۷

تابناک عزیز اگر برگردی به همان زمان ، من همین اینجا نوشتم که خیلی از منابع معتبر خارجی گفته اند که F35 های اسراییلی کرمانشاه را زده اند. ولی ما چرا نباید اعلام کنیم تا عکس العمل مناسب نشان بدهیم.

پیروز۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۲۰:۱۶

تابناک عزیز اگر برگردی به همان زمان ، من همین اینجا نوشتم که خیلی از منابع معتبر خارجی گفته اند که F35 های اسراییلی کرمانشاه را زده اند. ولی ما چرا نباید اعلام کنیم تا عکس العمل مناسب نشان بدهیم.

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۹:۳۲

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