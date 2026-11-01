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5 دیدگاه13392 بازدید ثبت‌شدهفیلم
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کد خبر: 100000093 13392 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

اعترافات جاسوس موساد در صنایع موشکی و پهپادی

سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه، یک جاسوس وطن فروش شاغل در خطوط تولید صنایع موشکی و پهپادی را بازداشت کردند که گرای مراکز تولید قطعات پهپاد و موشک در استان مرکزی را به دشمن می‌داد. تصاویر و اعترافات این جاسوس را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:جاسوسجاسوس موسادویدیونبض خبرصنایع موشکی

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دیدگاه‌ها (5)

سعید۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۳۱

باتوجه به گزینش های طولانی باید افرادی که در طی کار گزینش شرکت داشتند هم بررسی شوند

سعید۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۱:۳۵

با توجه به معرفی فریب خوردگان و جاسوسان کاش در کنار رسیدگی و تادیب کارشناسانی دلایل ایجاد انحراف اشخاص و مسیر های آسیب شناسی آن را برای به حداقل رساندن این مسائل پیگیری کنند

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۹:۴۸

فقط اعدام ،مصادره اموال بخوره تو سر خودش

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۸:۴۲

اعدام برای این جانوران یک هدیه است.
اینها باید با مرگ تدریجی و دردناک مجازات شوند.

بینام۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۰۵:۰۷

حیفه راحت با طناب دار بمیری

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