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نبض خبر
اعترافات جاسوس موساد در صنایع موشکی و پهپادی
سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات سپاه، یک جاسوس وطن فروش شاغل در خطوط تولید صنایع موشکی و پهپادی را بازداشت کردند که گرای مراکز تولید قطعات پهپاد و موشک در استان مرکزی را به دشمن میداد. تصاویر و اعترافات این جاسوس را میبینید و میشنوید.
دیدگاهها (5)
باتوجه به گزینش های طولانی باید افرادی که در طی کار گزینش شرکت داشتند هم بررسی شوند
با توجه به معرفی فریب خوردگان و جاسوسان کاش در کنار رسیدگی و تادیب کارشناسانی دلایل ایجاد انحراف اشخاص و مسیر های آسیب شناسی آن را برای به حداقل رساندن این مسائل پیگیری کنند
فقط اعدام ،مصادره اموال بخوره تو سر خودش
اعدام برای این جانوران یک هدیه است.
اینها باید با مرگ تدریجی و دردناک مجازات شوند.
حیفه راحت با طناب دار بمیری
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