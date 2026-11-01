اعترافات جاسوس موساد در صنایع موشکی و پهپادی

حرف‌های پیمان معادی، علی دایی، علی پروین و دیگران در تشییع حمید علیدوستی حرف‌های پیمان معادی، علی دایی، علی پروین، امیر قلعه نویی، محمد مایلی کهن و دیگران در تشییع پیک…