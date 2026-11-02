رفتار عجیب ملکه بریتانیا با پادشاه بریتانیا

نبض خبر

چارلز سوم که برای مراسم روز استقلال آنتیگوآ و اربودا حاضر شده بود هنگام بارش شدید باران، برای مدتی بدون چتر زیر باران ماند. در این مراسم، پس از شروع باران برای ملکه کامیلا به‌سرعت چتر آورده شد تا محل را برای نشستن در جایگاه مهمانان ترک کند و پادشاه بریتانیا را مدتی بدون چتر زیر باران رها کرد و رفت. در تصاویری که منتشر شده دیده می‌شود که او با اشاره درخواست چتر می‌کند. دقایقی بعد، پس از آنکه برای پادشاه چتر آورده شد، او در حالی که لباسش کاملا خیس شده، برای دیدار با سربازان و شرکت‌کنندگان در مراسم رفت. آنتیگوآ و باربودا جزایری‌ در دریای کارائیب هستند که از سال ۱۶۶۷ مستعمره بریتانیا بود و در اول نوامبر ۱۹۸۱ استقلال خود را به دست آورد. با این حال همچنان یکی از کشورهای مشترک‌المنافع است که چارلز سوم کماکان پادشاه آن محسوب می‌شود.