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نبض خبر
وقت خروج ایران از NPT فرا رسیده است
نماینده مجلس با بیان اینکه زمان اتخاذ تصمیم درباره خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) فرا رسیده است، گفت تصمیم درباره گامهای بعدی و حرکت به سمت سلاح هستهای در اختیار فرماندهی کل قواست. متکی همچنین مدعی شد در صورت مخالفت نکردن یا موافقت رهبری، تمام ۲۹۰ نماینده به خروج از انپیتی رأی خواهند داد.
دیدگاهها (9)
فقط در حد حرف است هیچ وقت در عمل انجام نشده
سالها وزیر امور خارجه دولت احمدینژاد بود
ناتوان و ضعیف و منفعل
ای کاش مردم با صندوق های رای قهر نمی کردند تا اینگونه افرادی که در مجلس حضور دارند اکثریت را بدست نمی گرفتند تا کشور را به سوی جنگ سوق نمی دادند و یا قوانین غیر قابل اجرا را تصویب و برای نیات خاص بکار نمی بردند.
روزی که امربکا یقین پیدا کند که کشور ما سلاحی که بتواند از خودش دفاع کند ندارد
بدون شک همان برنامه لیبی و عراق را در ایران
پیاده خواهد کرد.
این همونی نیست که تو گوشش گفتن ، تو دیگه وزیر امور خارجه نیستی؟
ولی باید با سلاح هسته ای آماده انفجار از ان پی تی خارج شد.
ایاکشورومردم ازسال۱۳۸۰ به این سو در۲۵سال گذشته که گرفتارمناقشه هسته بوده اندوهزارجورمشکلات روازسرگذروندن بخاطرتامین اورانیوم نیروگاه هسته ای بوده؟روسیه که قراره تمام سوخت روباقیمت مناسب تهیه کنه ،پس هزینه هنگفت مناقشه هسته ای برای چه بوده ؟چرامسیولان شهامتشوندارن لاقل صوری هم که شده عضویت دران پی تی رومعلق کنن؟
بله وقت خروج از ان پی تی نه تنها فرا رسیده بلکه تا حد زیادی به نظر حقیر دیر شده است خواهشمندم تمامش کنید
لطفاً این رو منتشر بفرمایید بلکه مفید باشد:
باید کمی به خدا توکل داشته باشیم و هدایای عالم غیب را بپذیریم. چند روزی هست درخواست بازرسی از تأسیسات هستهای تخریبشده مطرح شده است، خب چرا وقتی عدو میخواهد سبب خیر شود تعلل میکنیم. ایران با این درخواست موافقت کند با این شرط:
- با صدای بلند و رسا هشدار رسمی داده شود که ایران خطرات احتمالی ناشی از وضعیت ناپایدار سازهای را نمیپذیرد.
- شخص گروسی بایستی در یک بیانیه و مصاحبه رسانهای رسمی مسئولیت هرگونه مخاطره را بپذیرد و برای تضمین واقعی خود به همراه تیم بازرسان از تأسیسات تخریبشده بازدید کند.
- در ضمن بایستی تیم امداد و نجات نیز سازماندهی کرده با خود بیاورند. هیچ احدی از افراد در ایران آنها را در این بازرسی متهورانه و ماجراجویانه همراهی نخواهد کرد.
- باید به خدا توکل کرد، شاید خواسته خدا این باشد انتقام شهدای هستهای و سایر شهیدان که در نتیجه اقدامات گروسی جان خود را از دست دادند را در مخروبههای تأسیسات هستهای ایران از او بگیرد.
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