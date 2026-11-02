مسابقه فرمول یک تاریخی را تماشا کنید؛ لحظه رکوردشکنی

تیک آف

جایزه بزرگ مکزیک ۲۰۲۶ یکی از به‌یادماندنی‌ترین مسابقات فصل فرمول یک بود؛ رقابتی پرحادثه که در پایان آن، کیمی آنتونلی، راننده جوان تیم مرسدس، برای نخستین بار عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد و با بیست سال سن، نام خود را به‌عنوان جوان‌ترین قهرمان تاریخ فرمول یک ثبت کرد. البته قهرمانی آنتونلی در شرایطی رقم خورد که پیروزی مسابقه مکزیک به مکس ورشتپن، راننده تیم ردبول، رسید و لوئیس همیلتون با فراری در جایگاه دوم ایستاد. مسابقه در پیست اتودرومو هرمانوس رودریگز مکزیکوسیتی برگزار شد و ۷۱ دور هیجان‌انگیز را دربر گرفت. برخوردهای متعدد، جریمه زمانی، پرچم قرمز، خودرو ایمنی و رقابت نزدیک رانندگان برتر، این جایزه بزرگ را به یکی از مسابقات پراتفاق فصل ۲۰۲۶ تبدیل کرد. با این حال، مهم‌ترین اتفاق روز یکشنبه نه پیروزی ورشتپن، بلکه کسب نخستین عنوان قهرمانی جهان توسط راننده ۲۰ ساله ایتالیایی مرسدس بود. قهرمانی کیمی آنتونلی؛ جوان‌ترین قهرمان تاریخ فرمول یک! بخش پایانی این مسابقه فرمول وان را در تابناک می‌بینید.