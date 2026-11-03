عکس العمل دانش آموزی که از رهبر انقلاب نامه دریافت کرد

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چندی پیش، علیرضا بخشی ایرج، دانش‌آموز ده‌سالۀ، در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ نامه‌ای صمیمانه به محضر رهبر معظّم انقلاب نوشت. او در این نامه، ضمن ابراز علاقه و قدردانی از رهنمودهای ایشان، هدیه‌ای را نیز به‌عنوان تشکر از ایشان و کمک به رزمندگان اسلام تقدیم کرد. این نامه به دست رهبر معظّم انقلاب رسید و حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز در پاسخ به ابراز محبّت این دانش‌آموز، نامه‌ای برای او نوشته و متقابلاً هدیه‌ای به او اهدا کردند. عکس العمل این دانش آموز پس از دریافت نامه رهبر انقلاب را می‌بینید.