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نبض خبر
عکس العمل دانش آموزی که از رهبر انقلاب نامه دریافت کرد
چندی پیش، علیرضا بخشی ایرج، دانشآموز دهسالۀ، در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ نامهای صمیمانه به محضر رهبر معظّم انقلاب نوشت. او در این نامه، ضمن ابراز علاقه و قدردانی از رهنمودهای ایشان، هدیهای را نیز بهعنوان تشکر از ایشان و کمک به رزمندگان اسلام تقدیم کرد. این نامه به دست رهبر معظّم انقلاب رسید و حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای نیز در پاسخ به ابراز محبّت این دانشآموز، نامهای برای او نوشته و متقابلاً هدیهای به او اهدا کردند. عکس العمل این دانش آموز پس از دریافت نامه رهبر انقلاب را میبینید.
دیدگاهها (1)
با ارزوی سربلندی ایران عزیز
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