||14:20
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرجهش شاخص کل بورس پس از ۳ روز افت متوالی/ ۴.۵ همت پول حقیقی به بازار برگشت
1 دیدگاه2472 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000283 2472 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

عکس العمل دانش آموزی که از رهبر انقلاب نامه دریافت کرد

چندی پیش، علیرضا بخشی ایرج، دانش‌آموز ده‌سالۀ، در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ نامه‌ای صمیمانه به محضر رهبر معظّم انقلاب نوشت. او در این نامه، ضمن ابراز علاقه و قدردانی از رهنمودهای ایشان، هدیه‌ای را نیز به‌عنوان تشکر از ایشان و کمک به رزمندگان اسلام تقدیم کرد. این نامه به دست رهبر معظّم انقلاب رسید و حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای نیز در پاسخ به ابراز محبّت این دانش‌آموز، نامه‌ای برای او نوشته و متقابلاً هدیه‌ای به او اهدا کردند. عکس العمل این دانش آموز پس از دریافت نامه رهبر انقلاب را می‌بینید.



تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل
https://tabnak.ir/fa/news/100000283/

برچسب‌ها:نامهدانش آموزویدیوآیت الله سید مجتبی خامنه ای

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

دیدگاه‌ها (1)

کبری۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۱:۰۶

با ارزوی سربلندی ایران عزیز

دیدگاه خود را بنویسید