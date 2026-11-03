مناظره هسته‌ای به دعوا کشید مناظره علی اصغر شفیعیان، مشاور رسانه‌ای دفتر پزشکیان با یکی از منتقدین مذاکرات هسته‌ای به دعوا…

سوخو ۳۵ ایران؛ مشخصات کامل، سرعت، برد، رادار و تسلیحات این جنگنده جنگنده سوخو ۳۵ ایران چه قابلیت‌هایی دارد و ورود این جنگنده روسی چه تأثیری بر توان رزمی نیروی ه…