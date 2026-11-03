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کد خبر: 100000442 4065 بازدید تاریخ انتشار:

به روایت جنگ

داریوش خاک‌نگار؛ خلبانی که نامش در تاریخ نیروی هوایی ایران ماندگار شد!

در این ویدیو به سراغ داریوش خاک‌نگار می‌رویم؛ خلبانی که نامش با تاریخ نیروی هوایی ایران گره خورده است. از فضای پروازهای نظامی و جنگنده‌ها تا روایت مأموریت‌های حساس، این گزارش نگاهی به یکی از چهره‌های کمتر شناخته‌شده تاریخ هوانوردی نظامی ایران دارد.در این برنامه امین آزاد سردبیر بیت ران با علی غفوری نویسنده هوایی درباره این خلبان عجیب گفتگو می کند


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برچسب‌ها:ویدیوخلبان ایرانیتاریخ دفاع مقدسنیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایرانبه روایت جنگ

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