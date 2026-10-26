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نبض خبر ادعاهای مضحک نتانیاهو درباره آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای

بنیامین نتانیاهو در شبکه 14 اسرائیل برای تحریک صهیونیست‌ها به رای دادن به خودش ادعاهای مضحکی مطرح کرد و گفت: «این یک مسئله اساسی و مربوط به موجودیت ماست. امروز صبح خبرگزاری ایران ویدیویی منتشر کرد که در آن دستور (آیت الله) سید مجتبی خامنه‌ای برای انداختن بمب‌ های اتمی بر اسرائیل نشان داده می‌شود. آن‌ها برنامه هسته‌ای خود را از سر گرفته‌اند. ما به این رژیم ضربه زده‌ایم؛ ایران زخمی است و مانند یک حیوان زخمی می‌تواند از روی استیصال دست به اقدامی بزند و ما را نابود کند.» ادعاهای نتانیاهو را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.