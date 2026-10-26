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نبض خبر مقام اسرائیلی: نمی‌توانیم جمهوری اسلامی را سرنگون کنیم

گیلی کوهن، خبرنگار شبکه اسرائیلی کان‌ تبلیغات انتخاباتی بنیامین نتانیاهو را فریبنده خواند و گفت: «یک مقام نزدیک به نتانیاهو و همچنین سایر مقامات ارشد نهادهای امنیتی برخلاف تبلیغات نتانیاهو بر این باورند که حمله نظامی نمی‌تواند حکومت در ایران را ساقط کند. حالا سؤال اینست که چگونه می‌توان بر مردم ایران تأثیر گذاشت تا خودشان حکومت را ساقط کنند؟ تلاش‌ هایی برای این کار هم تا امروز انجام شده اما این اقدامات موفق نبوده‌اند. »