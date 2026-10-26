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نبض خبر افشاگری وزیر اسرائیلی: ترامپ از حمله به ایران می‌ترسید!

شبکه اسرائیلی آی‌۲۴ با انتشار فایل صوتی محرمانه‌ای از گفت‌وگوی میکی زوهر، وزیر فرهنگ و ورزش رژیم اسرائیل و حاییم کاتس، وزیر دیگر کابینه نتانیاهو، فاش کرد که به گفته زوهر، دونالد ترامپ در آغاز جنگ از حمله به ایران می‌ترسید. در پس‌زمینه تنش‌ها با ایران و همکاری بین ترامپ و نتانیاهو، مالی آرکی، ما در کنست نوشتیم که شما امشب فایل صوتی وزیر میکی زوهر را از روزهای اولیه عملیات غرش هری منتشر می‌کنید که در آن ادعا می‌کند: «ترامپ ترسیده است.» این گفت‌وگو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.