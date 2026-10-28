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نبض خبر به مذاکره کننده آمریکا تیپا بزن و بگو: مرتیکه مقابل جمهوری اسلامی صاف بنشین

ویدیویی از شخصی به نام سردار محمودی در تجمعات شبانه منتشر شده که درباره شیوه مذاکرات ایران و آمریکا توصیه می‌کند: «وقتی می‌روید در آن جلسات، چون آمریکایی‌ها پا را می‌گردانند روی هم و یک خرده نیم لگی می‌نشینند که ابراز قدرت کنند. بزن تیپا زیرش و بگو مرتیکه مقابل جمهوری اسلامی صاف بنشین؛ پفیوز! بر فرض که همان جا هم ترورت کنند، خب شهیدی دیگه. بهتر از شهید چیه که می‌خواهی بشی.» این ویدیوی جالب را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.