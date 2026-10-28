کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۷۳

نبض خبر تصاویر فرار سیاستمدار فاسد به آمریکا

فلاویو بولسونارو کاندیدای ریاست جمهوری برزیل پس از باخت و از ترس محکومیت به واسطه پرونده‌های مالی، در ساعت 10:24 صبح در فرودگاه اوپا-لوکا | Opa-locka، در شمال میامی، با یک جت خصوصی Gulfstream G400، با نام LV-JQW، متعلق به Fly Baires، پس از توقفی در اکوادور به زمین نشست. همسرش فرناندا آنتونس فیگوئرا بولسونارو و دخترانشان کارولینا فیگوئرا بولسونارو و لوئیزا فیگوئرا بولسونارو با او سفر کردند.