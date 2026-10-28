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نبض خبر تا ۱۸۰ خانواده را داغدار نکنند، دست از این قلک برنمی‌دارند؟!

صوتی از ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در فضای مجازی منتشر شده که درباره کشمکشش با خطوط هوایی داخلی می‌گوید: «...تا ۱۸۰ خانواده را داغدار نکنند، دست از این قلک برنمی‌دارند؟!... ۳۶ مورد نقص و حادثه مرتبط با موتور هواپیماهای مک‌دانل داگلاس ام‌دی MD در چهار سال گذشته؛ مگر چند بار باید زنگ خطر به صدا دربیاید تا جان مسافران جدی گرفته شود؟... شیرودی می‌گوید هواپیمایی با ۲ میلیون دلار ارزش، سالانه ۸ تا ۹ میلیون دلار درآمد ایجاد کرده و طی سال‌ها نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار نصیب صاحبانش کرده است؛ اما برخی به‌جای نوسازی ناوگان، ترجیح داده‌اند در کشورهای دیگر هتل بخرند.... به گفته او، برخی شرکت‌های هواپیمایی حاضر نیستند از این «قلک درآمدزا» دست بکشند؛ حتی وقتی پای جان مسافران در میان است... تمام هواپیماهای MD متوقف نشده‌اند؛ فقط هواپیماهایی اجازه پرواز ندارند که الزامات صلاحیت پروازی را اجرا نکرده‌اند...