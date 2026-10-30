کپی پیوندچاپ0 دیدگاه8655 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم فیلم فیلم مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. تعداد بازدید: 3171 کد خبر: 30008355 | 8655 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ ۱۶:۵۵ | 30 October 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن نبض خبروقتی ابی ایران بود، کسی او را نمیشناخت شهرام صولتی از خوانندگان لس آنجلسی در مصاحبهای دست به افشاگری علیه همکارش ابراهیم حامدی ملقب به ابی زد. روایت صولتی از شیوه مشهور شدن صولتی را میبینید و میشنوید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/30008355/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبرابراهیم حامدیابیشهرام صولتی مطالب مرتبطلبنان؛ روایتی که مقصرسازان داخلی نمیخواهند ببینند / مقصر چه کسی است تصمیم ایران یا واقعیت میدان؟چرا ذرت ۳۷۰ دلاری در بازار ایران گران فروخته میشود؟ / چه کسی مجوز ورود گوشت بوفالو به سفرههای مردم را داد؟چه کسی سفیر جدید هند در ایران خواهد بود؟شواهد نشان نمیدهد ایران مشتاق گفتوگو با آمریکا است/ کسی را نمیشناسم ادعای ترامپ درباره دلیل عدم حمله اخیر به ایران را باور کند! گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام: ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید