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آخرین خبرچرا نیروی دریایی و هوایی انگلیس از سوی ایران تروریستی اعلام شد؟
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تعداد بازدید: 3171
کد خبر: 30008355 8655 بازدید تاریخ انتشار:
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نبض خبر

وقتی ابی ایران بود، کسی او را نمی‌شناخت

شهرام صولتی از خوانندگان لس آنجلسی در مصاحبه‌ای دست به افشاگری علیه همکارش ابراهیم حامدی ملقب به ابی زد. روایت صولتی از شیوه مشهور شدن صولتی را می‌بینید و می‌شنوید.

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برچسب‌ها:ویدیونبض خبرابراهیم حامدیابیشهرام صولتی

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