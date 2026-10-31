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سوت فحاشی مسلسلی پان ترک‌ها در پوشش تراکتور: توله سگای کوروش!

جریان پان ترکی که چندین سال است با استفاده از پوشش هواداری تراکتور در حال دامن زدن به شکاف‌های قومیتی و آن چیزی است که برخی کشورهای منطقه به دنبالش هستند، پس از بازی تراکتور و ملوان، حالا همه مسابقات ورزشی را محل فحاشی به مردم گیلان و فارس زبانان کرده است. تصاویری دست دم از دو مسابقه منتشر شده که در آن فحاشی‌های نژادی نظیر «توله سگای کوروش»، «بچه انزلی...»، «نه اینتر نه میلان، فقط... گیلان»، «ما همه برادریم، فارس‌ها را...» زده‌اند. این مجموعه ویدیو که اقدام نهادهای مسئول برای برخورد با صحنه گردانان غیرورزشی این تحرکات را یادآور می‌شود را با این توضیح می‌بینید که بخش‌هایی از آنها بوق قرار داده شده است.