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کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۷۰
تاریخ انتشار: شنبه ۰۹ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۵۷
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لابی محمد بن سلمان بر پایین کشیدن نتانیاهو!

شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم اسرائیل در گزارشی مدعی شد عربستان سعودی، قطر و شماری دیگر از کشورهای عربی برای تأثیرگذاری بر انتخابات اسرائیل و تغییر ترکیب دولت این رژیم تلاش کرده‌اند. به گفته خبرنگار این شبکه، عربستان با هدف مقابله با بنیامین نتانیاهو و تأثیرگذاری بر سیاست‌های دولت آینده اسرائیل در قبال ایران و مسئله فلسطین، برای اتحاد احزاب عربی وارد عمل شده بود. جزئیات این گزارش و نقش کشورهای عربی در تحولات سیاسی اسرائیل را با ترجمه اختصاصی تابناک در این ویدیو ببینید.
برچسب‌ها محمد بن سلمانبنیامین نتانیاهوویدیو
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