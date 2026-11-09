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کد خبر: 4200725 63 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تظاهرات متفاوت هلندی‌ها برای کودکان غزه

با ابتکار خوب و ارزشمندشان تظاهر کنندگان نام بیست و یک هزار کودک فلسطینی را که رژیم اسرائیل در غزه کشتار کرده‌ را بر روی بنری نوشته و با خود حمل کردند. اما وضعیت کودکان غزه ای که توسط صهیونیست‌ها به قتل نرسیده اند در موقعیت خوبی نیز نیست. اینک با باران سیل آسای جمعه شب در میان حوضچه هایی که در وسط چادرهایشان جمع شده زندگی می‌کنند. این وضعیتی است که دولت صهیونیستی اسرائیل با همکاری و حمایت امپریالیست‌های غربی برای این مردم و بویژه کوکان آفریده اند.


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برچسب‌ها:
نسل کشیفلسطینتظاهراتهلندکودک کشیکودکان غزهویدیونبض خبرحمله اسرائیل به غزه

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