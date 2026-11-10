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لحظات زد و خورد خیابانی با تبر!
ویدیویی تکاندهنده از یک درگیری گروهی در شیراز در فضای مجازی منتشر شده که بر اساس ادعای منتشرکنندگان، در جریان آن گروهی با سلاح سرد از جمله قمه و تبر به یک قهرمان بدنسازی حمله کردهاند. گفته میشود علت این درگیری، اختلاف بر سر جای پارک خودرو بوده است؛ موضوعی پیشپاافتاده که ظاهراً به خشونتی هولناک و حملهای دستهجمعی منجر شده است. تصاویر منتشرشده، صحنههایی نگرانکننده از حمله با سلاح سرد را نشان میدهد و واکنشهای زیادی را در شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است. در همین زمینه سرهنگ محمد رستمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس، اظهار داشت: «به دنبال انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر نزاع و درگیری خیابانی با سلاح سرد در بلوار باهنر شهر شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند و با همکاری پلیس امنیت عمومی استان افراد مخل نظم و امنیت را شناسایی و هر ۷ نفر متهم را دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و تعیین مجازات تحویل مراجع قضایی شدند.»
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