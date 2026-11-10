لحظات زد و خورد خیابانی با تبر!

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ویدیویی تکان‌دهنده از یک درگیری گروهی در شیراز در فضای مجازی منتشر شده که بر اساس ادعای منتشرکنندگان، در جریان آن گروهی با سلاح سرد از جمله قمه و تبر به یک قهرمان بدنسازی حمله کرده‌اند. گفته می‌شود علت این درگیری، اختلاف بر سر جای پارک خودرو بوده است؛ موضوعی پیش‌پاافتاده که ظاهراً به خشونتی هولناک و حمله‌ای دسته‌جمعی منجر شده است. تصاویر منتشرشده، صحنه‌هایی نگران‌کننده از حمله با سلاح سرد را نشان می‌دهد و واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. در همین زمینه سرهنگ محمد رستمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری پلیس، اظهار داشت: «به دنبال انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر نزاع و درگیری خیابانی با سلاح سرد در بلوار باهنر شهر شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی در محل حاضر شدند و با همکاری پلیس امنیت عمومی استان افراد مخل نظم و امنیت را شناسایی و هر ۷ نفر متهم را دستگیر و به مقر انتظامی انتقال دادند. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و تعیین مجازات تحویل مراجع قضایی شدند.»