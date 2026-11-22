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نبض خبر
حادثه هالیوودی در چین را میبینید
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این صحنه رو فقط در فیلمهای هالیوودی دیدیم! اتوبوسی در چین که روی شکاف عظیم بین دو پل گرفتار شده و مسافران در ارتفاعی وحشتناک، در حال تلاش برای گریز هستند.
نبض خبر
این صحنه رو فقط در فیلمهای هالیوودی دیدیم! اتوبوسی در چین که روی شکاف عظیم بین دو پل گرفتار شده و مسافران در ارتفاعی وحشتناک، در حال تلاش برای گریز هستند.
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