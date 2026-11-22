تصاویر آمریکا از یوفوها در خاورمیانه دولت ایالات متحده هشتمین بخش از اسناد مربوط به «پدیده‌های ناهنجار ناشناس» (UAP) را منتشر کرد؛ …

توصیف قابل تامل مهران مدیری از غلامرضا نیکخواه یکی از دیرپاترین همکاری‌ها میان مهران مدیری و غلامرضا نیکخواه بوده است. توصیف قابل تامل مهران …