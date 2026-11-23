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تصاویر بازداشت یکی از غولهای مواد مخدر دنیا
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سرکرده یکی از کارتلهای مواد مخدر مکزیک که در فهرست ده فرد تحت تعقیب افبیآی بود، در عملیاتی گسترده و در پی درگیری با نیروهای امنیتی مکزیک بازداشت شد. وزارت دفاع مکزیک اعلام کرد فاوستو ایسیدرو مزا فلورس ملقب به «ال چاپو ایسیدرو» به همراه هفت نفر دیگر، روز جمعه ۲۰ نوامبر مطابق با ۲۹ آبان در شهر گواساه در ایالت سینالوآ، بهدست نیروهای ویژه مکزیک بازداشت شده است. ایسیدرو در مکزیک به اتهام جرایم سازمانیافته تحت تعقیب بود. افبیآی او را متهم کرده است که با قاچاق فنتانیل، کوکائین، هروئین و دیگر مواد مخدر مرگبار، بازار آمریکا را اشباع کرده و دولت آمریکا خواهان استرداد او شده است.
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