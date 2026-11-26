وضعیت ترسناک پژمان جمشیدی در تشییع غلامرضا نیکخواه وضعیت ترسناک پژمان جمشیدی در تشییع غلامرضا نیکخواه و هجوم وحشتناک مردم برای سلفی گرفتن با او ر…

تصاویر داور مست بازی گل گهر و الجزیره پس از آنکه حنا حطاب داور بازی گل گهر و الجزیره تعویض شد و متهم به مستی شد، او در صفحه شخصی خود…