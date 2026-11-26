کپی پیوندچاپ9 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم فیلم فیلم نبض خبرابلاغ پیام رهبر انقلاب به جوان نخبه را ببینید تعداد بازدید: ۱۶ تعداد بازدید: ۱۶ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4204512 | 9 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۹/۰۵ ۱۷:۳۱ | 26 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن پیام قدردانی رهبر انقلاب به رتبهٔ سوم کنکور ریاضی ابلاغ شد افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4204512/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:نامهنخبهویدیونبض خبرآیت الله سید مجتبی خامنه ای مطالب مرتبطروایتی ناگفته از میزان تواضع رهبر انقلابتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۹تصاویر آیت الله مجتبی خامنهای روی پلهای لندنتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ترامپ: اگر حاکمان ایران در قدرت بمانند شکست خوردهام!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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