الرئیس الأمریکی دونالد ترامب نشر، عقب الاجتماع الثلاثی الذی جمعه بالرئیس الروسی فلادیمیر بوتین والرئیس الصینی شی جین بینغ فی مدینة شنغهای الصینیة، صورة علی شبکته الاجتماعیة، وضع فیها صورته إلی جانب الرئیسین الروسی والصینی، أمام صورة تاریخیة لمؤتمر طهران عام ۱۹۴۳، مرفقة بعبارة «القوی الکبری؛ ۱۹۴۵، ۲۰۲۶». غیر أن الصورة المختارة تعود إلی مؤتمر طهران، فیما عُقد مؤتمر آخر فی مدینة یالطا بشبه جزیرة القرم عام ۱۹۴۵، ویبدو أن ترامب خلط بین الصورتین والتاریخین.

وسعی ترامب من خلال هذا التشبیه إلی إقامة مقارنة تاریخیة بین الاجتماع الأخیر ومفاوضات قادة القوی المنتصرة فی الحرب العالمیة الثانیة بشأن رسم ملامح النظام العالمی الجدید، مقدّماً نفسه باعتباره أحد مهندسی هذا النظام. إلا أن هذه المحاکاة التاریخیة، خلافاً للصورة التی یحاول ترامب ترسیخها عن نفسه، تنطوی علی تناقضات جوهریة.

۱- اختلاف موقع الولایات المتحدة بین مؤتمری طهران وشنغهای

فی مؤتمر طهران، الذی عُقد من دون علم محمدرضا بهلوی، جلست الولایات المتحدة إلی جانب الاتحاد السوفیتی وبریطانیا باعتبارها إحدی القوی المنتصرة فی الحرب العالمیة الثانیة، وشارکت فی تقریر مصیر العالم بعد الحرب. أما فی مشهد عام ۲۰۲۶، فقد ظهر الرئیس الأمریکی إلی جانب منافسی بلاده الاستراتیجیین، فی وقت لم تحقق فیه الحرب الأخیرة ضد إیران النتائج السیاسیة والعسکریة التی کان یتوقعها، بل أسهمت فی تغییر المعادلات الإقلیمیة والدولیة علی نحو أضر بموقع واشنطن، وسط اعتبار الولایات المتحدة الطرف الخاسر فی هذه الحرب حتی الآن.

ومن هذا المنطلق، یمکن النظر إلی ظهور ترامب فی إطار القوی الکبری باعتباره محاولة لإعادة بناء صورة النفوذ الأمریکی التی تعرضت للاهتزاز.

وکتبت وکالة تسنیم ففی حین عُقد مؤتمر طهران داخل السفارة السوفیتیة فی العاصمة الإیرانیة، بحضور قادة الدول الثلاث، من دون إبلاغ الحکومة الإیرانیة آنذاک أو شاه البلاد، ولم یعلم بهلوی الثانی بالاجتماع إلا بعد انعقاده، بل لم یُسمح له حتی بعقد لقاء ثنائی مع القادة المشارکین، فإن إیران لم تکن حاضرة علی طاولة اجتماع شنغهای فحسب، بل کانت الغائب الأکثر تأثیراً فی المعادلات الدولیة الراهنة. کما أن الحرب ضد إیران أثّرت حتی فی نتائج الانتخابات الأمریکیة، علی نحو أضر بترامب.

۲- إخفاق ترامب فی توظیف الاجتماع الثلاثی لإنهاء الحرب علی إیران

ومن المؤشرات الأخری علی هذا التناقض، إخفاق ترامب فی الاستفادة من إمکانات الاجتماع الثلاثی لتسویة الحرب مع إیران. فقد تحدث الرئیس الأمریکی، قبل اللقاء، عن رغبته فی طرح الملف الإیرانی مع الزعیمین الصینی والروسی، وکان من المتوقع أن یؤدی البلدان، بالنظر إلی علاقاتهما مع طهران، دوراً فی إنهاء الحرب.

لکن البیان الختامی المشترک للاجتماع لم یتضمن أی إشارة إلی الحرب علی إیران، کما لم تظهر أی مؤشرات علی اتفاق بین بکین وموسکو لمساعدة واشنطن فی هذا الشأن.

وبعبارة أخری، کان ترامب یسعی إلی توظیف إمکانات القوی الکبری لدفع أهدافه قدماً، إلا أن اجتماع شنغهای لم یحقق له حتی إنجازاً ملموساً فی ملف الحرب علی إیران، الذی یُعد من أبرز القضایا المطروحة علی الساحة الدولیة.

ویبرز تناقض آخر فی قضیة تایوان؛ إذ تعتبر الصین الجزیرة جزءاً من أراضیها، وتضع رفض الولایات المتحدة استقلالها فی صلب مطالبها من واشنطن، فیما کانت الأخیرة تستخدم ملف تایوان أداة للضغط علی بکین. لکن ترامب أعلن خلال الاجتماع أن الولایات المتحدة لا تدعم استقلال تایوان، وهو موقف جاء بالتزامن مع تأکید بکین ضرورة مراعاة حساسیاتها فی هذه القضیة، بما یعکس تصاعد الضغوط الصینیة علی الولایات المتحدة.

۳- الملف النووی وتباین مواقف واشنطن وبکین

شکّل الملف النووی أیضاً أحد میادین ظهور هذا التناقض. ففی الوقت الذی جعلت فیه الولایات المتحدة، خلال الحرب الأخیرة علی إیران، القدرات النوویة أحد محاور الضغط وتبریر تحرکاتها، شدد شی جین بینغ خلال اجتماعه مع ترامب وبوتین علی ضرورة التحرک نحو التخلص من الأسلحة النوویة.

ویکتسب طرح الزعیم الصینی فکرة إلغاء الأسلحة النوویة أهمیة سیاسیة فی مواجهة السیاسة الأمریکیة التی لا تزال تعتمد علی الردع والتفوق النووی، ولا سیما أن الأسلحة النوویة والتهدیدات المرتبطة بها کانت من أدوات الضغط الاستراتیجی الأمریکیة فی معادلات الحرب علی إیران.

۴- غیاب أوروبا عن مشهد القوی الکبری

تحمل الصورة التی نشرها ترامب رسالة جیوسیاسیة أخری؛ إذ ظهرت الصین بوصفها ممثلة للقوة الصاعدة فی الشرق، وروسیا باعتبارها قوة أوراسیة، إلی جانب الرئیس الأمریکی، بینما غابت أوروبا عن المشهد، رغم مکانتها التاریخیة والاقتصادیة فی النظام الدولی.

ویمکن اعتبار هذا الغیاب انعکاساً لتراجع دور أوروبا فی معادلات القوة العالمیة وتهمیشها فی بعض الترتیبات الأمنیة والسیاسیة الجدیدة. وبذلک، لم یکتف ترامب بالإیحاء بظهور نظام ثلاثی الأقطاب، بل أخرج أوروبا ضمناً من مرکز صنع القرار العالمی.

وقد أثار هذا الأمر انتقاد المستشار الألمانی أیضاً، الذی حذّر عقب الاجتماع الثلاثی الأخیر من أن صیغة یالطا لا یمکن أن تحقق السلام، مؤکداً أن أوروبا لن تسمح بأن یُقرَّر مصیرها کما حدث فی تلک المرحلة التاریخیة.

۵- إیران.. الطرف الغائب الذی بات عاملاً حاسماً

لکن ربما یکمن أهم اختلاف بین مشهدی یالطا وطهران عام ۱۹۴۵ ومشهد عام ۲۰۲۶ فی موقع الدول الغائبة عن هذه المعادلات.

ففی نهایة الحرب العالمیة الثانیة، تقرر مصیر العدید من الشعوب والدول المستقلة من دون مشارکتها المباشرة فی مفاوضات القوی الکبری، وأسهمت اتفاقات طهران ویالطا فی تشکیل ترتیبات ما بعد الحرب وتقسیم مناطق النفوذ.

أما فی معادلات الحرب الأخیرة، فقد تحولت إیران، رغم غیابها عن الصورة التی نشرها ترامب وعن طاولة الاجتماع الثلاثی فی شنغهای، إلی أحد الأطراف المؤثرة فی تحدید مسار التطورات.

وبعبارة أخری، أظهرت التطورات الأخیرة، خلافاً للتصور التقلیدی للنظام العالمی القائم علی قدرة القوی الکبری علی تقریر مصیر الآخرین خلف الأبواب المغلقة، أن إرادة الدول المستقلة وإمکاناتها قادرة أیضاً علی وضع قیود أمام حسابات القوی الکبری.

إن الصورة التی رسمها ترامب لا تعکس بالضرورة تشکّل نظام عالمی جدید بقدر ما تکشف عن موقع الولایات المتحدة فی إطار هذا النظام. فترامب یرید أن یضع نفسه فی موقع روزفلت، أحد مهندسی النظام العالمی الذی أعقب الحرب العالمیة الثانیة، لکن الولایات المتحدة الیوم، خلافاً لعام ۱۹۴۵، لیست فی موقع القوة المنتصرة التی لا ینازعها أحد، بل تواجه واقعاً تعمل فیه قوی منافسة، وفی مقدمتها الصین وروسیا، علی ترسیخ مواقعها، فیما أثبتت دولة مستقلة وقوة إقلیمیة مثل إیران أن المعادلات الإقلیمیة لا یمکن تحدیدها حصراً فی غرف المفاوضات بین القوی الکبری.