خاطب الرئیس مسعود بزشکیان اجتماعاً تشاوریاً ضمّ عدداً من المحافظین، وحکام المقاطعات، ورؤساء البلدیات، ومدیری المناطق، وأعضاء المجالس البلدیة. وقد تمحور اللقاء حول "الحوکمة التآزریة من أجل الإدارة المثلی للوقود والطاقة".

وأکد الرئیس أنه "إذا توفرت لدینا الإرادة، فیمکننا إیجاد حلول لمشکلات البلاد الراهنة"، مشدداً علی ضرورة "تبنی نظرة واقعیة عند مواجهة التحدیات؛ إذ لا یمکن تجاهل الاختلالات والنواقص أو التستر علیها، خاصة وأن عامة الناس یدرکون وجودها تماماً".

وفی جانب آخر من حدیثه، أشار الرئیس إلی أن البقاء فی وضع "اللا حرب واللا سلم" أمرٌ ضار، مؤکداً: "من الضروری الخروج من هذه الحالة -التی تمثل نوعاً من عدم الیقین- بأسرع وقت ممکن، وبکل کرامة واقتدار. إن بلادنا تقع فی منطقة غنیة بالثروات المعدنیة والموارد القیمة، کالذهب؛ لذا، فإن حسم الغموض المحیط بوضع 'لا حرب ولا سلم' هذا بشکل منطقی، سیفتح الباب أمام معالجة العدید من مشکلاتنا القائمة".

وأضاف بزشکیان: "إذا التزمت الإدارة فی مختلف قطاعات الحکم بالمبادئ الأساسیة، فسیکون بالإمکان منع التجاوزات، والسعی وراء الریع، وعملیات التهریب. وعلاوة علی ذلک، یجب علینا -من خلال رقابة صارمة وآلیات دقیقة- وضع حد لتهریب الوقود، وکذلک للتوزیع غیر المنتظم للخبز والقمح".

ویأتی ذلک فی ظل مؤشرات تفید بأن بعض الأفراد قاموا بشراء کمیات من الخبز تتراوح بین ۱۵ کیلوغراماً وتصل إلی طن کامل -وهی کمیات تفوق بکثیر معدلات الاستهلاک الطبیعی- حیث استخدمها البعض کعلف للماشیة والدواب.

فی کلمته الختامیة الموجهة للمسؤولین المنتخبین الحاضرین فی الاجتماع التشاوری حول الإدارة المثلی للوقود وإصلاح أنماط استهلاک الطاقة، أکد الرئیس علی ضرورة عقد لقاءات مماثلة علی أسس إقلیمیة وجغرافیة فی مختلف أنحاء المحافظات.

وشدد علی أهمیة تحدید حلول ومقترحات تلبی الاحتیاجات الخاصة بکل منطقة، وذلک للتوصل إلی توافق منطقی خلال الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل.