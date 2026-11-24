سید عباس عراقجی، وزیر الخارجیة، قال فی هامش ختام ندوة رؤساء المکاتب الإقلیمیة، مشیرًا إلی طاقات محافظات البلاد: إن الحصار البری لإیران شبه مستحیل؛ سواء بسبب اتساع البلاد أم بسبب تعدد المحافظات التی تمتلک کل واحدة منها طاقات متنوعة.

وأضاف، مشیرًا إلی ارتباطات محافظات إیران الواسعة مع المحافظات المجاورة فی دول الجوار: إن الحرکة الکثیفة والروابط الشعبیة والجذور التاریخیة والثقافیة علی جانبی الحدود أوجدت طاقات فی محافظات البلاد، ولا سیما المحافظات الحدودیة، یمکن بمساعدتها فتح ما یرید العدو إغلاقه علینا.

وشدد عراقجی علی ضرورة مواجهة ضغوط الحظر قائلًا: إن واجب منظومة البلاد والناس هو أن نجعل الأعداء یائسین من فرض الحظر. وأفضل سبیل لمواجهة هذه الضغوط هو أن نجعل فارضی الحظر یائسین من الوصول إلی أهدافهم، لیعلموا أن هذه الأداة لا فاعلیة لها ولن تکون.

وفی الوقت نفسه، شدّد وزیر الخارجیة علی أن: هذا لا یعنی إسقاط الواجب الآخر لوزارة الخارجیة، أی فتح المسارات الدبلوماسیة للتفاوض ورفع الحظر، وإن ذلک المسار یجری فی مکانه أیضًا.