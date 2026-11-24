قائد الحرس الثوری الاسلامی اللواء احمد وحیدی قال فی رسالة بمناسبة یوم تکریم أمهات الشهداء: یقف حرس الثورة الإسلامیة شامخًا ومقتدرًا فی مسار الدفاع عن الإسلام وإیران ومواجهة الأعداء مستندًا إلی دعم الشعب ولا سیما مساندتکنّ أیتها النساء المؤمنات والثوریات.

واکد اللواء وحیدی فی جانب من رسالته: سنواجه أی تهدید أو عدوان من جبهة الاستکبار والصهیونیة بردّ حاسم فی جغرافیا التهدید یجعل المُعتدی یندم.

واضاف: لا شکّ فی أنّ اقتدار إیران الإسلامیة ورفعتها یعودان إلی الترابط بین الشعب والمقاتلین والمجاهدین فی المیدان فضلًا عن صبر أمهات الشهداء وزوجاتهم وبصیرتهنّ وتضحیاتهنّ.