عُقد صباح الیوم اجتماع لمجلس التنسیق فی مجلس الشوری الاسلامی، بحضور رئیس المجلس، وأعضاء هیئة الرئاسة، ورؤساء اللجان البرلمانیة المتخصصة، ورئیسی مرکز البحوث البرلمانیة ودیوان المحاسبة.

وخلال الاجتماع، طرح رؤساء اللجان المتخصصة آراءهم ومقترحاتهم حول القضایا الأکثر إلحاحاً فی البلاد، لا سیما فی المجالات الاقتصادیة والمعیشیة والدفاعیة.

وفی کلمة له خلال الاجتماع، أشار رئیس البرلمان، محمد باقر قالیباف، إلی تأکید قائد الثورة الإسلامیة علی ضرورة إنهاء حالة "لا حرب ولا سلم" القائمة حالیاً. وقال: "للتعامل مع هذا الوضع، یجب أن نتجاوز الخطابات النمطیة أو السیاسیة البحتة. فتبادل الاتهامات بین دعوات الحرب من جهة، والاستسلام من جهة أخری، لن یحل هذه المعضلة؛ فالبلاد بحاجة إلی قرارات واضحة وعملیة، وإلی نهج ملموس".

وفی معرض إشارته إلی التطورات العسکریة التی شهدتها العامان الماضیان - بدءاً من عملیة "الوعد الصادق" وصولاً إلی المواجهات التی استمرت ۱۲ یوماً وتلک التی استمرت ۴۰ یوماً - أضاف قالیباف: "بفضل روح الشهادة والتضحیة لدی القوات المسلحة، وبتوجیهات تتسم بالعقلانیة والعزم والحکمة من القائد العام للقوات المسلحة، وصلت البلاد الیوم إلی مرحلة الردع العسکری فی مواجهة العدو".

وأضاف: لقد أدرک العدو أنه لا یستطیع شن حرب ضدنا بحجم الصراع الذی استمر ۴۰ یوماً؛ لذا فقد حوّل ترکیزه الأساسی نحو تقویض الأمن الداخلی لإیران، وممارسة الضغوط الاقتصادیة، والسعی لإحداث انهیار من الداخل. ولمواجهة هذه الاستراتیجیة المعادیة، تحتاج البلاد إلی الوحدة والتماسک وترسیخ ردع مستدام".

وأکد قائلاً: "إذا أردنا إبعاد تهدیدات الأعداء عن إیران العزیزة وشعبها، فإن السبیل الوحید هو تحقیق ردع مستدام. فمن خلال هذا الردع، لا نکتفی بصد التهدیدات فحسب، بل ننفذ أیضاً توجیهات القائد الأعلی للقوات المسلحة".

وفیما یتعلق بالإصلاحات فی قطاع الطاقة، أوضح قائلاً: "بعد نقاشات وتحلیلات مستفیضة، لا شک أن إصلاح قطاع الطاقة یمثل أولویتنا الأکثر إلحاحاً وحیویة، سواء فی أوقات السلم أو الحرب. وقد توصلنا إلی توافق مفاده أنه، نظراً لأن البنزین یشکل ۹% فقط من مزیج الطاقة، فلا ینبغی أن تبدأ عملیة الإصلاح به؛ بل یجب أن تنطلق من الغاز الطبیعی -الذی یمثل ۷۳% من استهلاکنا للطاقة- إذ من شأن هذا النهج أن یعالج التحدیات التی تواجه کلاً من المواطنین والحکومة، وفی الوقت ذاته یعزز الأمن الاقتصادی".