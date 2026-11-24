العلاقات العامة للقوة البحریة لحرس الثورة الإسلامیة أعلنت فی بیان عن انفجار ثلاث ناقلات نفط مخالفة فی مضیق هرمز.

وفیما یلی نص هذا البیان:

بحسب التقاریر العملیاتیة الواردة، تعرضت خلال الساعات الماضیة ثلاث ناقلات نفط مخالفة فی میاه مضیق هرمز لانفجارات وحریق شدید جدًا إثر اصطدامها بألغام بحریة.

إحدی هذه الناقلات علی السواحل الجنوبیة والناقلتان الأخریان شرق مضیق هرمز، بینما کانتا تحت تغطیة ومرافقة جویة واسعة لجیش أمریکا المعتدی، اصطدمت بألغام بحریة وتعرضت بعد انفجارات شدیدة لتهاجمها النیران.

ولم تتمکن المرافقة الجویة للجیش الأمریکی من منع وقوع هذه الحوادث. وستُنشر صور انفجار واحتراق هذه السفن خلال الساعات المقبلة.

وتعلن القوة البحریة للحرس: إن مضیف هرمز لیس ساحة لاختبار المسارات غیر المسموح بها وتجاهل التحذیرات البحریة. ویُحذَّر مالکو وقادة وشرکات الملاحة من أن التغطیة والمرافقة العسکریة لجیش أمریکا لن تکون بدیلًا عن مراعاة القواعد الملاحیة وتعلیمات مرکز السیطرة علی حرکة المرور التابع للقوة البحریة للحرس.

إن أی تحرک فی المسارات غیر المسموح بها وتجاهل التحذیرات المبلغة یُعد مخالفة وتعاونًا مع القوات المعتدیة، وسیُتعامل معه بحزم وفق القواعد المعلنة.