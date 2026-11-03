ادعاهای مقام صداوسیما درباره تغییرات و تشییع رهبر انقلاب

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در حالی که بحث تغییر مدیریت صداوسیما قطعی خوانده شده، محمد حسن روزی طلب مدیرکل برنامه‌های سیاسی صداوسیما در دوره جاری ادعا کرد تغییر رئیس صداوسیما جزو دستور کار نخستین جلسه شورای رهبری بوده و تغییرات در صداوسیما را به رهبری گره زد! روزی طلب همچنین ادعاهایی درباره مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نیز مطرح کرد و مدعی شد جلوتر از شورای عالی امنیت ملی خبر لغو مراسم تشییع را اعلام کرده‌اند. ادعاهای جالب روزی طلب را می‌بینید و می‌شنوید.