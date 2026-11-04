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آخرین خبرایران هرچه قوی‌تر؛ پاسخ ملت به رؤیای تسلیم در برابر آمریکا
0 دیدگاه270 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 100000502 270 بازدید تاریخ انتشار:

حیات وحش

سگ‌هایی برای کودکان اوتیسمی

اینجا مرکز توانبخشی کودکان اوتیسم است، سگ‌های دستیار، سگ‌های آموزش دیده‌ای هستند که به کمک این کودکان آمده‌اند تا روند پیشرفت بیماری‌شان را کنترل کنند.



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برچسب‌ها:سگحیات وحشاوتیسمویدیواختلال اوتیستیک

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