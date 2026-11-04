کپی پیوندچاپ0 دیدگاه270 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›طبیعت و جغرافیا فیلم<<طبیعت و جغرافیا فیلم کد خبر: 100000502 | 270 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۱:۱۹ | 4 November 2026 حیات وحشسگهایی برای کودکان اوتیسمی اینجا مرکز توانبخشی کودکان اوتیسم است، سگهای دستیار، سگهای آموزش دیدهای هستند که به کمک این کودکان آمدهاند تا روند پیشرفت بیماریشان را کنترل کنند. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000502/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:سگحیات وحشاوتیسمویدیواختلال اوتیستیک گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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