تصاویر پهپاد آمریکایی که امشب در میناب ساقط شد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد یک پهپاد را در حومه میناب رهگیری و سرنگون کرد. بر اساس ت…

خلاصه بازی استقلال 1 - الشمال 0 تیم‌های فوتبال استقلال و الشمال در هفته چهارم فصل 2026/27 لیگ نخبگان آسیا به رقابت پرداختند و …