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نبض خبر خاک بر سر من که 60 عمر را صرف این کار کردم!

اکبر زنجانپور پیشکسوت تئاتر ایران در نشست «عصر کارگردان» که به همت کانون کارگردانان خانه تئاتر در سالن استاد جوانمرد خانه تئاتر برگزار شد با بیان صحبت‌هایی تلخ و انتقادی، از وضعیت تئاتر و فاصله گرفتن آن از رسالت اصلی‌اش گفت. او با انتقاد از ظاهرگرایی و ژست‌های نمایشی در فضای تئاتر تأکید کرد که مسئله مردم باید تئاتر باشد، نه عکس گرفتن، میکروفون به دست گرفتن و زیبا به نظر رسیدن، بی‌آنکه حرفی برای گفتن داشته باشیم. زنجانپور تئاتر را جایگاه پالایش روح دانست و در پایان با لحنی تلخ گفت: «اگر چیزی که امروز می‌بینیم تئاتر است، پس خاک بر سر من که 60 سال از عمرم را برایش گذاشتم.» سخنان کامل این هنرمند 82 ساله را می‌بینید و می‌شنوید.