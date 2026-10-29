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نبض خبر تودهنی محکم تحلیلگران بی‌بی‌سی به گنده‌گویی افسر سابق ارتش اسرائیل!

بهروز یوسیان، کارشناس کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی ادعا کرد: «...اسرائیل در جنگ قبلی فقط از ۳۰ درصد توان خود استفاده کرده و ۷۰ درصد ظرفیت نظامی‌اش باقی مانده است؛ نتانیاهو حتی می‌تواند گروه‌های تجزیه‌طلب را مسلح کند...» که با پاسخ قاطع تحلیلگران بی‌بی‌سی مواج شد: «...نتانیاهو سال‌ها آرزوی جنگ مستقیم با ایران را داشته، بنابراین بعید است از حداکثر توان خود استفاده نکرده باشد؛ اسرائیل پس از سال‌ها جنگ هنوز نتوانسته حماس و حزب‌الله را از بین ببرد! اگر واقعاً ۷۰ درصد توانش دست‌نخورده مانده، چرا از آن برای شکست این گروه‌ها استفاده نمی‌کند؟... جنگ‌های اخیر نه‌تنها امنیت اسرائیلی‌ها را تأمین نکرده، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز به خطر انداخته است؛ تخریب شدید ساختمان‌ها در جنگ ۱۲ روزه و آسیب‌پذیری سامانه گنبد آهنین، محدودیت‌های دفاعی اسرائیل و هزینه‌های روانی جنگ را آشکار کرد...» آنچه در این مناظره گذشت را می‌بینید.