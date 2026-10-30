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تعداد بازدید: ۱۷۳۳
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۲۷
تاریخ انتشار: جمعه ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۰۹:۴۷
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روایت تلخ از عشق پوپک گلدره به امیر غفارمنش

روایت تلخ مینا نوروزی از عشق پوپک گلدره به امیر غفارمنش را می‌بینید و می‌شنوید. امیر غفارمنش در زندگی شخصی خود دو بار ازدواج کرده است. همسر اول او پوپک گلدره، بازیگر سینما و تلویزیون بود. آشنایی این دو در فضای هنری شکل گرفت و پس از چند سال به ازدواج انجامید. با این حال، زندگی مشترک آن‌ها ادامه پیدا نکرد و از یکدیگر جدا شدند. پوپک گلدره در شهریور سال ۱۳۸۴ بر اثر سانحه رانندگی به کما رفت و سرانجام در ۲۷ فروردین ۱۳۸۵ درگذشت. غفارمنش پس از جدایی از پوپک گلدره، برای بار دوم ازدواج کرد.
برچسب‌ها پوپک گلدرهامیر غفارمنشویدیو
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