کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۴۳

نبض خبر سد مصر را می‌زنیم و آفریقا را آب خواهد برد!

صالح بن صالح از عناصر انصارالله یمن در پیامی ویدیویی با انتقاد از رویکرد منطقه‌ای قاهره خطاب به «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر، تأکید کرد: «به‌جای لشکرکشی احتمالی به یمن تحت تأثیر دلارهای نفتی، ارتش خود را برای شکستن محاصره و دفاع از مردم فلسطین به گذرگاه رفح اعزام کنید.» او ضمن هشدار به هرگونه مداخله نظامی مصر علیه یمن تهدید به زدن سدهای مصر کرد و گفت آفریقا را آب خواهد برد!