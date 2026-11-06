پخش زنده پنالتی در مراسم ختم حمید علیدوستی

خلاصه بازی پرسپولیس ۱ - فجر سپاسی ۲ تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فجر سپاسی در چارچوب هفته ۱۲ رقابت‌های لیگ برتر ایران به مصاف هم رفتن…

فیلم قهرمانی پرسپولیس در آسیا دیدار پرسپولیس و المحرق بحرین در فینال جام جامداران آسیا سال ۱۹۹۱ که با قهرمانی پرسپولیس به پا…