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کد خبر: 4200238 9051 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

پخش زنده پنالتی در مراسم ختم حمید علیدوستی

پخش زنده پنالتی در مراسم ختم حمید علیدوستی سوژه شد! مدیرعامل چادرملو در واکنش می‌گوید: «تورس نباید بزنه؛ خالی‌نبند؟ گرفت؟» این لحظات عجیب را می‌بینید.


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برچسب‌ها:سوتچادرملوویدیوحمید علیدوستی

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دیدگاه‌ها (2)

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۰۹:۳۱

مسجد نیست.اکثرا هم حجاب ندارند

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۰۷:۱۷

اگر اینجا مسجد هست و اینا این کارها رو دارن میکنن باید با اردنگی پرتشون کنن بیرون، نه به خاطر فرد فوت شده که خانواده اش حرمتشو نگه نمیدارن بلکه به خاطر قداست مسجد.

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