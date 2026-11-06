کپی پیوندچاپ2 دیدگاه9051 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›ورزش فیلم<<ورزش فیلم کد خبر: 4200238 | 9051 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۹:۴۹ | 6 November 2026 نبض خبرپخش زنده پنالتی در مراسم ختم حمید علیدوستی پخش زنده پنالتی در مراسم ختم حمید علیدوستی سوژه شد! مدیرعامل چادرملو در واکنش میگوید: «تورس نباید بزنه؛ خالینبند؟ گرفت؟» این لحظات عجیب را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4200238/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:سوتچادرملوویدیوحمید علیدوستی مطالب مرتبطتصاویر ورزشکاران و هنرمندان در ختم حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (2) ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۰۹:۳۱ مسجد نیست.اکثرا هم حجاب ندارند موافقم 0مخالفم 0 پاسخ ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۰۷:۱۷ اگر اینجا مسجد هست و اینا این کارها رو دارن میکنن باید با اردنگی پرتشون کنن بیرون، نه به خاطر فرد فوت شده که خانواده اش حرمتشو نگه نمیدارن بلکه به خاطر قداست مسجد. موافقم 5مخالفم 2 پاسخ دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (2)
مسجد نیست.اکثرا هم حجاب ندارند
اگر اینجا مسجد هست و اینا این کارها رو دارن میکنن باید با اردنگی پرتشون کنن بیرون، نه به خاطر فرد فوت شده که خانواده اش حرمتشو نگه نمیدارن بلکه به خاطر قداست مسجد.
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