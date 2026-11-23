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دستگاه قضایی عراق در پی تحقیقات درباره یک شبکه قاچاق نفت در استان نجف، ۵ افسر و ۳ نیروی پلیس را بازداشت کرد. در ادامه این تحقیقات، حکم بازداشت محمد الحسناوی، عضو شورای استان نجف و رئیس کمیته انرژی شورای استان نجف، به همراه برادرش صادر شده است. بازپرس پرونده با حضور میدانی در محل، دو خط لوله غیرمجاز به طول تقریبی ۵۰۰ متر و ۳ کیلومتر را در زمین متعلق به افراد یادشده شناسایی کرده است. تحقیقات اولیه حاکی از آن است که این خطوط برای برداشت و انتقال غیرقانونی نفت مورد استفاده قرار می‌گرفتند. همچنین مسیر انتقال نفت از بصره به سمت استان انبار و منطقه حدیثه از طریق چند استان عراق مورد بررسی قرار گرفته است. این پرونده در حالی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده که پای یک مقام مسئول در حوزه انرژی استان نجف و تعدادی از نیروهای امنیتی به آن باز شده است.