آیة الله السید مجتبی الحسینی خامنئی، قائد الثورة الإسلامیة، أکّد فی رسالته إلی الدورة الرابعة لجائزة الشباب الوطنیة للسکان، أن کل إیرانی غیور یتطلع إلی مستقبل مشرق ومزدهر لوطنه وشعبه، یمتلک دافعاً وإرادة قویین لاستمرار التناسل السکانی للإیرانیین بما ینسجم مع معاییر الحضارة الإسلامیة الحدیثة.

وفیما یلی نص رسالة قائد الثورة الإسلامیة، التی تلتها صباح الیوم الدکتورة مرضیة وحید دستجردی خلال هذا الحدث:

بسم الله الرحمن الرحیم

إن إقامة الدورة الرابعة للحدث الوطنی للشباب والسکان تشکل مناسبة مناسبة للحدیث عن قضیة السکان البالغة الأهمیة. ومن بین مقومات القوة والتقدم وتحقیق إیران أکثر قوة، تأتی مسألة زیادة عدد سکان إیران فی المستقبل، مع الحفاظ علی جمیع الجوانب الکمیة والنوعیة المطلوبة، فی مقدمة الأولویات.

إن هذه القضیة الاستراتیجیة والمصیریة، التی حظیت مراراً بتأکید القائد الشهید العظیم، أعلی الله مقامه الشریف، خلال العقود الأخیرة، تسهم فی تفعیل القدرات وإیجاد وتعزیز فرص متعددة فی المجالات العلمیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فضلاً عن مواجهة تهدیدات الأعداء ومخططاتهم.

ویبدو أنه بعد فترة طویلة ومکلفة من الغفلة التی سادت میدان التخطیط وإدارة شؤون البلاد، أُتیحت الآن، نتیجة بعض الإجراءات، فرصة أمام المواطنین والمسؤولین للتعامل مع هذه القضیة برؤیة أکثر عمقاً.

وعند النظر إلی مختلف شؤون السکان ومتطلباتهم واحتیاجاتهم فی المجالات المتنوعة، تکون الأسرة أحیاناً، والفرد أحیاناً أخری، معیاراً لتقییم الأمور. ففی بعض المجالات، مثل السکن والعدید من السلع والخدمات، تکون الأسرة هی المستهلک والمستخدم، فیما یُعتمد الفرد وحدةً معیاریة فی مجالات أخری، مثل الغذاء والملابس والشؤون المرتبطة بالصحة. وإن بلوغ العدد السکانی المنشود من القضایا التی تتداخل فیها کلا الناحیتین.

ومن هنا، فإن الاهتمام بمختلف البنی التحتیة والجوانب المرتبطة بتعزیز کیان الأسرة سیظل عنصراً دائماً فی مسار الجهود الرامیة إلی تصحیح المنحنی السکانی للبلاد، کما أن الاهتمام بالجوانب الفردیة ذات الصلة أمر ضروری أیضاً.

إن الاهتمام الجاد والشامل بتیسیر الزواج فی سن الشباب، وضمان الصحة الفردیة التی ترتبط بدورها بعوامل متعددة، ودعم الإنجاب، ونشر ثقافة محوریة الأسرة، والتعریف بالنماذج الناجحة فی هذا المجال، یمثل کل منها خطوة مؤثرة علی طریق تعزیز قوة إیران. کما أن التوضیح الصحیح لهذه القضایا لجمیع أبناء الشعب، ولا سیما الشباب، یشکل إسهاماً إضافیاً فی هذا الاتجاه.

ولا شک أن کل إیرانی غیور یتطلع إلی مستقبل مشرق ومزدهر لهذه الأرض وشعبها، ستکون لدیه دوافع وإرادة قویة لضمان الامتداد النسلی للإیرانیین بما یواکب الحضارة الإسلامیة الحدیثة.

وآمل بعمق أن تتمکن بلادنا العزیزة، من خلال تدارک أوجه القصور الناجمة عن بعض السیاسات السکانیة السابقة، والمتابعة الجادة للسیاسة الصحیحة والاستراتیجیة الرامیة إلی زیادة عدد السکان الشباب وجعل الأسرة محوراً لهذا المسار، من اجتیاز المنعطف الخطیر والمرحلة المصیریة التی تمر بها بسلام.

کما آمل، بفضل التوفیقات الإلهیة ودعاء وبرکة مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف، أن تتوفر بصورة أکبر وأفضل أسباب نزول البرکات الإلهیة علی الإیرانیین، الذین یُعدّون حَمَلة رایة الحق والعدالة فی هذا العصر، بمنّه وکرمه.

السید مجتبی الحسینی خامنئی

۲۴ نوفمبر ۲۰۲۶