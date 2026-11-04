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روح‌الامین سعیدی، استاد دانشگاه «امام صادق»، در برنامهٔ «شیوه» صداوسیما بازدارندگی اطلاعاتی را پیش نیاز ساخت سلاح اتمی خواند و با انتقاد از «رخنه‌های عمیق» اطلاعاتی و پاسخگو نبودن مسئولان گفت: «در ماجرای تورقوزآباد رخنه می‌کنند، اطلاعات ذی‌قیمت اتمی ما را بار کامیون می‌کنند و از کشور خارج می‌شود بدون آنکه بتوانید ردگیری کنید. بعد صداوسیمای شما شوخی راه می‌اندازد که آنجا قالیشویی بوده است و چند روز بعد نتانیاهو همان سی‌دی‌ها را جلوی دوربین نشان می‌دهد.» این کارشناس با اشاره به ترور اسماعیل هنیه افزود: «مادامی که در مورد این گاف‌های اطلاعاتی و امنیتی یقهٔ مقصران را نگیریم وضعیت همین است؛ آیا منِ رسانه حق ندارم بپرسم چطور مقام حماس در قلب تهران و در مکانی که باید امن‌ترین نقطه باشد ترور شد و هیچ‌کس مؤاخذه نشد و هیچ شفاف‌سازی صورت نگرفت؟»