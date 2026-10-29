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تعداد بازدید: ۱۰۴۲
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۲۲
تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۲۲:۴۳
سوت

جذاب‌ترین فن مسابقات کشتی قهرمانی جهان

جذاب‌ترین فن مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان و اجرای فن نمایشی باتیستا بمب که در کشتی کچ اجرا می‌شد در کشتی واقعی را می‌بینید.
برچسب‌ها مسابقات کشتی قهرمانی جهانکشتی کچویدیوتکنیککشتی
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