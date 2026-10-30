ویدیوی تلخ از ایران برای مردم آمریکا

عملیات پهپادی پیچیده ارتش اوکراین را ببینید اوکراینی‌ها در جنگ با روسیه برای هدف قرار دادن یک انبار مهمات دست به عملیات پیچیده‌ای زدند. در…

مستند تماشایی از حسن یزدانی شیرشاه کشتی جهان حسن یزدانی ستاره تاریخ ساز کشتی ایران، پس از کسب مدال برنز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، ب…