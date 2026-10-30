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آخرین خبرچرا نیروی دریایی و هوایی انگلیس از سوی ایران تروریستی اعلام شد؟
0 دیدگاه7837 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
تعداد بازدید: 4016
کد خبر: 30008348 7837 بازدید تاریخ انتشار:
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نبض خبر

ویدیوی تلخ از ایران برای مردم آمریکا

ویدیوی تلخ از ایران برای مردم آمریکا که به شدت وایرال شده و نمونه یک جنگ رسانه‌ای خوب است را می‌بینید.

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برچسب‌ها:ویدیوافزایش قیمت نفتبستن تنگه هرمزجنگ ایران و آمریکاافزایش قیمت گازوئیل

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