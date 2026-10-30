کپی پیوندچاپ0 دیدگاه7837 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم فیلم فیلم مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. تعداد بازدید: 4016 کد خبر: 30008348 | 7837 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ ۱۳:۵۶ | 30 October 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن نبض خبرویدیوی تلخ از ایران برای مردم آمریکا ویدیوی تلخ از ایران برای مردم آمریکا که به شدت وایرال شده و نمونه یک جنگ رسانهای خوب است را میبینید. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/30008348/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیوافزایش قیمت نفتبستن تنگه هرمزجنگ ایران و آمریکاافزایش قیمت گازوئیل مطالب مرتبطجنگ علیه ایران، بیپایان نخواهد بودترامپ: مجبور بودیم به ایران حمله کنیم!طرح ترامپ برای حمله به ایران جنونآمیز استواکنش جالب ایران به نامه جی دی ونس گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام: ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
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