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کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۴۶
تاریخ انتشار: جمعه ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۵۷
نبض خبر
وضعیت عجیب یک خودرو در خیابانهای اصفهان
وضعیت عجیب یک خودرو در خیابانهای اصفهان که سوژه فضای مجازی شده را میبینید.
برچسبها
خودرو
اصفهان
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