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تعداد بازدید: ۳۰۹
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۴۶
تاریخ انتشار: جمعه ۰۸ آبان ۱۴۰۵ ۲۰:۵۷
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وضعیت عجیب یک خودرو در خیابان‌های اصفهان

وضعیت عجیب یک خودرو در خیابان‌های اصفهان که سوژه فضای مجازی شده را می‌بینید.
برچسب‌ها خودرواصفهانویدیو
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