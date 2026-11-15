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شدت استقبال مازندرانی‌ها از جوان گم شده

تعداد بازدید: ۴۸
کد خبر: 4202160 156 بازدید تاریخ انتشار:
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عادل طاهری جوان اهل روستای افراچال شهرستان ساری که ۱۸ سال پیش به دلیل عقب‌ماندگی ذهنی از خانه خارج شد و دیگر بازنگشته بود، به لطف انتشار یک کلیپ از مراسم عزاداری حضرت فاطمه (س) در آسایشگاهی در قم، شناسایی شد. پدر عادل که سال‌ها چشم انتظار پسرش بود بر اثر غم و رنج ناشی از دوری از فرزندش، بیش از یکسال پیش از دنیا رفت. حالا همشهری‌های عادل استقبال کم نظیری از او انجام دادند که تصاویرش را می‌بینید.

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برچسب‌ها:
مازندرانویدیونبض خبرجوان گم شده

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