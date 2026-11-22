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مقایسه دو خیابان تهران با شهرنو و پاتق زنان خیابانی
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علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ماجرای خیابان ایرانشهر و سنایی گفت: «...اگر جایی تبدیل شود به شهرنو و پاتق زنان خیابانی؛ اینجا حکومت وظیفه دارد برخورد کند؛ اگر دختر و پسر فقط به کافه میروند اشکالی ندارد...» اظهارات مطهری را بببینید و بشنوید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
نظرات بینندگان
این حرف زدن بلد نیست یکنفر حرف نزدن را یادش بده.
مردم عادی و بسیار محترم و اصیل سالهاست که در ان دو خیابان زندگی می کنند
شعور حرف زدن خوب چیزیه!
خوبی؟ همیشه همینطور قضاوت و صحبت میکنید؟
به مردم چه ربطی داره، اصلا در یکی دو سال اخیر رفتی اونورا؟ ندیدی یا مشکل اصلی این هست که دوست نداری ببینی؟!
نظرات رو دیدم ظاهرا اغلب افراد بر اساس تیتر غلط تابناک نظر دادن و صحبتهای مطهری رو اصلا گوش نکردن!!!
اولا مطهری نایب رئیس مجلس نیست
دوما هیچ مقایسه ای انجام نداد
سوما این حرف ها دیگه خریدار نداره
عجب . حکومت همه مشکلات رو حل کرده و فقط ورود به این قضیه مانده ؟ اصلا فکر کردین چرا جوانها بجای ازدواج ، اهل دوست یابی و کافه گردی شدن ؟
چون جوانها مثل جوانهای نسل های قبل، عده دنبال عشق و حال با حداقل مسئولیت بودند و هستند و جوان تاره به دوران میرسد و گمان میکنه این سبک افتضاح حقش و انتقامش هست.
اما جوانهایی که این راه قبلا رفتند ندیدن که عاقبت به کجا و کدام پوچی میرسند.
فرق اصلی هم در جری تر شدن و بی ادب تر شدن هست.
مردم بچههاشونو اینجوری بار آوردن. بی مسئولیت و متوقع!! از سوی دیگر رسانههایی که دست بچههاست (در همین گوشیها) اونها رو به عیاشی و هرزگی سوق میدن نه کار و تلاش
آقای همه چیز دان. اصلا خوندی چیه متن بعد افاضه میفرمایی
البته آقای مطهری یادشان رفته در زمان جنگ با پاک کردن صورت مسئله ( تبدیل شهرنو به پارک رازی) فکر کردند مشکل را حل کردند!! در حالی که مرحوم طالقانی همان زمان از این موضوع در مجلس انتقاد کردند.
جریان شهر نو چیه؟؟؟؟؟
شهر نو، شهریست که خارج از تهران زمان رضا شاه ساخته شد و ساکنین آن در ابتدا از حرمسرای قاجار و ... بودند.
حواس مردم را از قیمتها پرت نکنید
آفرین، درست میگه
بزرگوار! از کجا تضمین میکنی که دختر و پسر بعد از کافه صحیح و سالم به خانه بروند؟؟؟؟؟
من سنایی رو ندیدم کلا خیلی هم توخیابون کاری ندارم ولی خیابان فرشته رو چند بار دیدم. مسئله برهنگی هم نیست بلکه پوشش مستهجن است که حتی خارج از ایران هم فقط زنان خیابانی این طرز لباس پوشیدن را دارند.
من یه بار با خانواده رفتم خیابون فرشته. گفتم دیگه منو اینجا نیارید!
از سقوط انسان و عزت نفس پایین او ناراحت شدم....
ایشون تخصصش چیه و دقیقا چه مسئولیتی داره که از طرف حکومت صحبت میکنه؟
ها؟
آقای مطهری، آدم نباید دهانشو باز کنه و هرچه فوری به فکرش می رسد به زبان جاری کند. یک ثانیه فکر میکردی این حرفا رو نمیزدی.
افرین با ادب
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