خلال الدورة الرابعة والخمسین لمجلس التنمیة الصناعیة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو) فی فیینا، قال نجفی فی إشارة إلی العدوان العسکری الذی شنّته الولایات المتحدة والکیان الصهیونی علی إیران: "إنّ الحروب العدوانیة المُخطط لها مُسبقًا التی شنّها الکیان الإسرائیلی، والتی بدأت فی یونیو/حزیران ۲۰۲۵ ثم من فبرایر/شباط إلی أبریل/نیسان ۲۰۲۶ بتواطؤ من الولایات المتحدة ضد الشعب الإیرانی وبنیته التحتیة الصناعیة، تُعدّ عملًا عدوانیًا واضحًا وهجومًا مُسلحًا وغیر قانونی، فی انتهاک صارخ لمیثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسیة للقانون الدولی، بما فی ذلک القانون الدولی الإنسانی".

وأضاف: "خلال هذه الهجمات واسعة النطاق والعشوائیة، استُهدف السکان المدنیون والمنشآت المدنیة، بما فی ذلک المراکز الصناعیة والجسور والمستشفیات والمدارس والمطارات وشبکات النقل والبنیة التحتیة للطاقة".

وأضاف المندوب الإیرانی الدائم: "فی هذه الحروب الوحشیة، فقد أکثر من خمسة آلاف شخص بریء، بینهم ۶۲۳ طفلاً و۲۵۱ امرأة، أرواحهم. یجب علی المجتمع الدولی إدانة هذه الهجمات غیر القانونیة، ومحاسبة المعتدین علی جرائمهم".

وتابع نجفی: "إلی جانب هذه الهجمات، فرضت الولایات المتحدة حصارًا بحریًا، وسعت، من خلال اللجوء إلی تدابیر قسریة غیر قانونیة، بما فی ذلک ما یُسمی "عملیة الاقصاء الاقتصادی" (Operation Economic Outcast) و"فرقة عمل البوابة الحدیدیة"، (Iron Gate Task Force) ، إلی معاقبة ۹۰ ملیون نسمة وحرمانهم من الغذاء والدواء والاحتیاجات الأساسیة الأخری".

وأکد: "تُعدّ هذه التدابیر غیر القانونیة انتهاکات خطیرة للقانون الدولی الإنسانی، وتُمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة".

وفی جزء آخر من کلمته، انتقد السفیر الإیرانی الأحادیة واستخدام التدابیر القسریة ضد الدول الأعضاء فی منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج لا یُعرقل التنمیة الصناعیة المستدامة فحسب، بل یُعیق أیضًا تنفیذ مهام المنظمة.

وأعلن نجفی دعم وفد الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لبیان مجموعة الـ۷۷ والصین، وکذلک بیان مجموعة الدول ذات التوجهات المشترکة بشأن التدابیر القسریة الأحادیة ضد عدد من أعضاء منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو) ، مشیرًا إلی أن هذه التدابیر خلّفت آثارًا سلبیة وخیمة علی التنمیة الصناعیة المستدامة للدول المستهدفة بالعقوبات.

وتابع نجفی قائلًا: "نحتفل هذا العام بالذکری الستین لأنشطة هذه المنظمة علی طریق تحقیق تنمیة صناعیة شاملة ومستدامة. ورغم الإنجازات التی تحققت خلال هذه العقود الستة، لا یزال العالم یواجه تحدیات جسیمة کالفقر والبطالة والجوع وتغیر المناخ والنهج الأحادی والإرهاب الاقتصادی".

وأضاف: "بالنظر إلی التحدیات الجسیمة التی یفرضها عصرنا، فإننا نؤمن إیمانًا راسخًا بأن الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالتنمیة الصناعیة الشاملة، وتهیئة بیئة مواتیة لرفاهیة الأمم، لا یتحقق إلا من خلال الجهود المشترکة وتقاسم المسؤولیات علی أساس التعاون الدولی والتعددیة. کما یجب علینا الحفاظ علی معارضتنا الموحدة للأحادیة التی تستهدف أسس الأمم المتحدة، والضغط من أجل تحقیقها".

وأوضح مندوب ایران الدائم: "نعتقد أن العمل الأحادی أحد العوامل التی تحول دون قیام منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو) بواجباتها علی النحو الأمثل فی تنفیذ العدید من المشاریع والبرامج فی الدول المستهدفة بإجراءات قسریة أحادیة الجانب".

وفی هذا السیاق، دعا إلی رد مسؤول من إدارة المنظمة، مؤکداً: "یجب الرد علی أی عمل أحادی الجانب یعیق تعزیز التعاون بین الیونیدو والدول الأعضاء، ویلتزم المدیر العام للمنظمة بإبلاغ مجلس التنمیة الصناعیة والمؤتمر العام بالحالات ذات الصلة".

وتابع نجفی حدیثه بمناقشة تعاون جمهوریة إیران الإسلامیة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، قائلاً: "یرحب الوفد الإیرانی بدور الیونیدو وجهودها فی تعزیز برامج المساعدة التقنیة وبناء القدرات فی الدول الأعضاء، وفی هذا الإطار، یدعو إلی مضاعفة الجهود لتنفیذ مشاریع مشترکة فی إیران".

وأضاف: "إن تزاید الطلب علی برامج الشراکة الوطنیة یُشیر إلی نجاح هذه البرامج فی دعم التنمیة الصناعیة للدول المستفیدة. وتتعاون جمهوریة إیران الإسلامیة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو) فی الإطار نفسه لصیاغة أول برنامج شراکة وطنیة لها".

وفی إشارة إلی مسؤولیة الدول المتقدمة فی تحقیق أهداف التنمیة المستدامة، أکد السفیر الإیرانی: "إن توفیر الأدوات اللازمة لتنفیذ أهداف التنمیة المستدامة یُعد عاملاً حیویاً فی تحقیق هذه الأهداف، ویتعین علی الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها، بما فی ذلک توفیر الموارد المالیة ونقل التکنولوجیا وبناء القدرات، دون تسییس هذه العملیة".

وتابع: "بالنظر إلی الدور المحوری الذی تضطلع به الیونیدو فی تعزیز التعاون والشراکات الإقلیمیة والدولیة، فإننا ندعو إلی مواصلة تعزیز الشراکات، بما فی ذلک من خلال توسیع نطاق التعاون بین بلدان الجنوب، وبین بلدان الشمال والجنوب، والتعاون الثلاثی. وینبغی أن تُصبح هذه الشراکات آلیةً لخلق آثار مستدامة لأنشطة الیونیدو فی البلدان النامیة، بالاعتماد علی الإدارة القائمة علی النتائج، والاستفادة من أفضل الممارسات، ونقل التکنولوجیا".

وفی جزء آخر من کلمته، رحّب المندوب الدائم لإیران بترکیز أنشطة منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة (الیونیدو) علی التنمیة الصناعیة فی القارة الأفریقیة، وقال: "نؤمن بأن استمرار دور هذه المنظمة فی دعم التحول الهیکلی والتصنیع المستدام فی القارة الأفریقیة یکتسب أهمیة خاصة، لا سیما وأن الیونیدو مسؤولة عن قیادة تنفیذ العقد الرابع للتنمیة الصناعیة الأفریقیة".

کما أعلن دعم الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لجهود الیونیدو المتواصلة فی مجال العلوم والتکنولوجیا والابتکار، مضیفًا: "یجب أن تواصل هذه المنظمة دورها المحوری فی تحدید سبل تحویل القدرات التطویریة للثورة الصناعیة الجدیدة إلی فوائد ملموسة للدول النامیة والأقل نموًا".

وفی ختام کلمته، جدّد سفیر ومندوب الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الدائم تأکید دعم طهران لأنشطة منظمة الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة، معربًا عن أمله فی أن یُسهم تعزیز التعاون المشترک فی توسیع نطاق التنمیة الصناعیة الشاملة والمستدامة وتحقیقها علی مستوی العالم.

وتعقد الدورة الرابعة والخمسون لمجلس الأمم المتحدة للتنمیة الصناعیة فی فیینا فی الفترة من ۲۳ إلی ۲۵ تشرین الثانی/نوفمبر، ومن بین بنود جدول أعمالها مراجعة التقریر السنوی للمدیر العام عن أداء المنظمة فی عام ۲۰۲۵.