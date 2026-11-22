ذکر مکتب العلاقات العامة فی الحرس الثوری أن وحدات الدفاع الجوی التابعة للقوة الجوفضائیة للحرس الثوری، وباستخدام منظومة دفاع جوی جدیدة ومتطورة، تمکنت قبل قلیل من اعتراض وتدمیر طائرة أمریکیة مسیرة من طراز "MQ-۱" (نسخة المدی الممتد - ER) -وهی الطائرة العشرین من هذا النوع- شرق مضیق هرمز، وذلک عبر نیران دقیقة وفعالة.

وتعد هذه الطائرة الرابعة من نوعها (طائرات استطلاع وقتالیة) تابعة للجیش الأمریکی "المعتدی" التی تسقطها منظومات الدفاع الجوی التابعة للحرس الثوری خلال الساعات الأربع والعشرین الماضیة.

ویؤکد الحرس الثوری مجدداً أن المجال الجوی للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة یمثل "خطاً أحمر" بالنسبة للقوات المسلحة، وأن أی عدوان أو انتهاک لهذا المجال سیواجه برد قاسٍ وحازم وحاسم من قبل "مقاتلی الإسلام".

وتقوم الکوادر الشابة والمتخصصة فی وحدات الدفاع الجوی بالحرس الثوری -التی تتمتع بجاهزیة عملیاتیة تامة وتستخدم أنظمة متطورة للمراقبة والاستطلاع- برصد تحرکات العدو فی المنطقة بشکل مستمر، وتتبع التهدیدات الجویة وتحدید هویتها واعتراضها بدقة عالیة وفوریة.

کما أن هذه القوات علی أتم الاستعداد للتصدی للتهدیدات بحزم، بل والتعامل مع مصدر العدوان نفسه فی حال استمراره، وذلک من خلال دمج المعلومات الاستخباراتیة والبیانات العملیاتیة، وبالتنسیق الوثیق مع الوحدات الهجومیة فی الحرس الثوری الإسلامی.