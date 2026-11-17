تحدث مسعود بزشکیان یوم الثلاثاء، خلال حفل تکریم الحائزین علی میدالیات فی الأولمبیاد العلمی الدولی لعام ۲۰۲۶، والذی أقیم فی "نادی الباحثین الشباب". وأشار الرئیس -فی معرض حدیثه عن لقاءاته المتکررة مع الأوساط العلمیة والأکادیمیة فی البلاد- إلی أن "دمج المعرفة بالمهارات العملیة یُعد رکیزة أساسیة لحل مشکلات البلاد وتقدیم الحلول لها". وأضاف: "أؤمن إیماناً راسخاً بأنه لا شیء یمکنه عرقلة مسیرة أمتنا نحو النجاح، طالما استثمرنا الإمکانات والقدرات الکاملة لنخبنا وعلمائنا".

ولفت الرئیس إلی أن خصومنا ینزعجون من تقدمنا العلمی، ویسعون لفرض استسلامنا من خلال وضع العقبات فی طریقنا، مؤکداً: "بوجود نخبنا والمتخصصین ورواد الأعمال لدینا فی المیدان، سنتمکن من إیجاد حلول لکل التحدیات، ولن نخضع أبداً للمعتدین المعادین".

وشدد بزشکیان علی أن التزام هذه النخب والعلماء تجاه هذا الوطن وعملهم علی بناء مستقبله سیُفشل أهداف الأعداء، قائلاً: "لقد توهم الأعداء المعتدون أنهم باغتیال قادتنا وقادتنا العسکریین ونخبنا وعلمائنا، سیتمکنون من إجبار الشعب الإیرانی علی الاستسلام والسیطرة علی بلادنا. لکن بفضل صمود الشعب ومقاومته، باءت محاولاتهم بالفشل. ومع علمائنا ونخبنا وکل من یعزّ علیه هذا الوطن، سنتغلب علی هذه التحدیات، ولن ننحنی أبداً أمام أعدائنا".

أکد الرئیس أنه لا ینبغی لنا التوقف فی سعینا نحو المعرفة والنجاح، بل یجب أن نواصل رحلتنا حتی النهایة، قائلاً: "علینا أن نؤمن بأن إمکاناتنا للتقدم لا حدود لها. ینبغی لنا السعی نحو التحسین المستمر، لضمان أن یکون کل یوم أفضل من سابقه. إن تحقیق هذا الهدف ممکن تماماً بفضلکم؛ فأنتم نخبة الوطن وعلماؤه الذین یصیغون مستقبلنا".

وشدد بزشکیان علی التزامه الشخصی العمیق تجاه مجالی التعلیم والتربیة، متعهداً بتکریس کامل طاقاته لمعالجة التحدیات التی تواجه هذا القطاع. وقال: "أؤمن بأننا، بفضل مساعدتکم وتعاونکم، نستطیع تحویل المستحیل إلی ممکن. ورغم العقبات والصعوبات المتنوعة، فإن إدارتنا عازمة علی معالجة مشکلات قطاع التعلیم؛ ومن خلال إشراک المجتمع والخیرین، سنرتقی بنظام التعلیم فی البلاد إلی أعلی المستویات".

وأشار الرئیس إلی أن الإدارة ستستفید، فی هذا المسعی، من التجارب الدولیة لدفع عجلة التحول التعلیمی وتحسین الإدارة. وأضاف أنه جری، خلال لقاءات عدیدة مع الجامعات والأکادیمیین، الترکیز علی دراسة وتبنی النماذج والممارسات الناجحة التی طبقتها الدول المتقدمة فی مجال التعلیم.

وفی الختام، أکد بزشکیان: "إننی أکنّ لکم جمیعاً -یا علماءنا الشباب ویا صنّاع مستقبل الوطن- بالغ التقدیر، ولن أدّخر جهداً فی دعمکم ومساندتکم".