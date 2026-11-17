مایکل فریمان، الخبیر الأمریکی فی الطب الشرعی، توصل بعد عام من دراسة ملف تشریح جثة جیفری إبستین، المجرم الجنسی الشهیر فی هذا البلد، إلی أن وفاته کانت علی الأرجح ناجمة عن خنق متعمد ومحاولة قتل.

وأضاف أنه عندما شاهد صورة تشریح جثة إبستین لأول مرة، قال لنفسه: هذه العلامة لا تشبه أثر الشنق. فالحبل لم یترک علی رقبة إبستین أثرًا مستقیمًا ومتساویًا بمسار مائل نحو الأعلی ومنتهٍ إلی نقطة واحدة، کما یُری فی حالات الشنق المعتادة. بل کان هذا الأثر عمیقًا وغیر منتظم ومتشعبًا علی أحد جانبی الرقبة وعلی شکل حرف Y.

ویسعی فریمان إلی نشر نتائجه فی دوریة علمیة. وقد وصلت الوثائق الطبیة لوفاة إبستین إلی فریمان عن طریق شقیقه.

وکان قد أُعلن رسمیًا سابقًا أن الأدلة المتعلقة بوفاة إبستین فی مرکز احتجاز فیدرالی فی عام ۲۰۱۹ تدل علی انتحاره. وقد أثارت علاقة إبستین وجزیرته المرعبة والجرائم الجنسیة ضد الأطفال والنساء مع قادة دول مختلفة، ولا سیما دونالد ترامب رئیس أمریکا، جدلًا کبیرًا.