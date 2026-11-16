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انفجار عنیف وحریق هائل لناقلتی نفط فی مضیق هرمز

ناقلتا نفط حاولتا، بتوجیه مباشر من ضباط أمریکیین وبحمایة مقاتلات أمریکا، العبور من المسار الجنوبی، فاصطدمتا بلغم بحری وأضاءتا سماء مضیق هرمز بانفجارات شدیدة جدًا متعددة.
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نیروی دریایی سپاه

العلاقات العامة للقوة البحریة لحرس الثورة الإسلامیة أعلنت: قبل ساعات، حاولت ناقلتا نفط، بتوجیه مباشر من ضباط أمریکیین وبحمایة مقاتلات جیش أمریکا المعتدی والسارق، العبور من المسار الجنوبی غیر القانونی، فاصطدمتا بلغم بحری وأضاءتا سماء مضیف هرمز بانفجارات شدیدة جدًا متعددة لساعات.

وقد انفجرت هاتان الناقلتان المخالفتان علی مسافة قریبة من الناقلتین السابقتین، وهذه هی الناقلة السادسة التی تحترق وتغرق فی مضیف هرمز منذ یوم أمس حتی الآن. وقد غطی التلوث الناجم عن انفجار هذه الناقلات سواحل ومیاه مضیف هرمز کافة.

وقالت القوة البحریة للحرس: إن إجراءاتنا العقابیة رد علی الحصار غیر القانونی لجیش أمریکا السارق وانتهاک القواعد الإیرانیة لمضیق هرمز، وسیتم التعامل بحزم مع الناقلات المخالفة. ونحذر مالکی شرکات النفط: إن المسار الجنوبی-الأمریکی المُنشأ فی مضیف هرمز مزوّد بجدران ناریة من الألغام، وإن الثقة بأکاذیب المسؤولین العسکریین الأمریکیین والتعاون معهم سیجعلکم فریسة للنار.

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انفجار عنیف وحریق هائل لناقلتی نفط فی مضیق هرمز

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ایرانتنگه هرمزسپاه پاسداران
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