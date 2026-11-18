صحیفة وول ستریت جورنال أفادت بأن هونغ کاو، مرشح وزارة البحریة الأمریکیة، واجه فی جلسة دراسة أهلیته فی مجلس الشیوخ أسئلة وانتقادات من نواب الحزبین حول تبعات الحرب مع إیران علی القدرة العسکریة للبحریة وتقلص مخزونات التسلیح ووضع معیشة البحارة ونفسیتهم.

وأکد کاو أن البحریة الأمریکیة جهّزت، بسبب نقص الذخائر، بعض صواریخ توماهوک منتهیة الصلاحیة لإعادة استخدامها بعد تغییر رمز الحالة.

کما سأل أعضاء مجلس الشیوخ عن التقاریر المتعلقة بثمانی محاولات انتحار فی حاملة الطائرات أبراهام لینکولن، ونقص الغذاء والمرافق الصحیة للبحارة، وإطالة مهامهم البحریة.

کما کشف کاو أن قائد الغواصة یو إس إس داکوتا الجنوبیة ومسؤولین کبیرین آخرین أُقیلا بعد حادث فی سبتمبر، وأنه لم یُبلغ الکونغرس بذلک.